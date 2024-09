L’Italia in Nations League: data, orario e dove vedere le partite in tv

CalcioWeb

L’Italia guidata da Luciano Spalletti, reduce dalla grande delusione di Euro 2024, vuole ripartire con un nuovo percorso in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Nazionale giocherà la Nations League ed è stata inserita nel gruppo B della Lega A insieme a Francia, Belgio ed Israele.

Date e orario dell’Italia in Nations League

Venerdì 6 settembre 2024 – 20:45: Francia-Italia

Lunedì 9 settembre 2024 – 20:45: Israele-Italia

Giovedì 10 ottobre 2024 – 20:45: Italia-Belgio

Lunedì 14 ottobre 2024 – 20:45: Italia-Israele

Giovedì 14 novembre 2024 – 20:45: Belgio-Italia

Domenica 17 novembre 2024 – 20:45: Italia-Francia

Dove vedere le partite di Nations League in tv e streaming

Le partite dell’Italia in Nations League, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1. Tutti gli appassionati potranno seguire i match di Nations League anche in streaming gratis, su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito o app.