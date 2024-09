Juventus, infortunio Conceicao: c’è lesione! I tempi di recupero

CalcioWeb

La sosta per le nazionali regala un po’ di riposa alle squadre di Serie A ma per la Juventus, capolista dopo queste prime 3 giornate, porta con sè subito una brutta notizia. L’infortunio di Francisco Conceicao preoccupa, non poco, Thiago Motta. L’esterno portoghese, entrato dalla panchina contro la Roma portando brillantezza a una squadra apparsa un po’ imballata, ha rimediato una lesione muscolare e starà fermo per almeno un mese.

Il comunicato della Juventus: lesione muscolare per Conceicao

“Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni“.