Juventus, Koopmeiners si presenta ed infiamma i tifosi: “solo i bianconeri”

Giornata di presentazione in casa Juventus. L’ex Atalanta Teun Koopmeiners è pronto ad infiammare l’Allianz Stadium con gol e grandi prestazioni.

“È stato molto emozionante arrivare qua. E’ una bellissima sensazione, sono davvero molto felice, eccitato, emozionato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare”. Queste le prime parole del centrocampista nella sua conferenza stampa di presentazione.

“Quando ero bambino ho sempre guardato le varie big e tra queste c’era la Juve – sottolinea il 26enne olandese – Quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto di quanto fosse eccezionale, ho continuato a seguirla e giocando con l’Atalanta in questo stadio ho potuto assaporare questa atmosfera. Pensavo che sarebbe stato bello giocare con i bianconeri e quando c’è stata l’opportunità non ho avuto dubbi. C’era solo una squadra dove volevo venire e questa era proprio la Juventus”.

Il passato

“Penso che la cosa più importante è che ho trascorso dei bellissimi anni all’Atalanta, soprattutto l’ultima stagione nella quale abbiamo vinto un trofeo. Sono cresciuto tantissimo come uomo e come calciatore grazie a loro. La città è sempre stata meravigliosa nei miei confronti, quando ripenso ai 3 anni a Bergamo ho solo momenti belli. Nella carriera di un calciatore si possono avere diversi punti di vista, ma fa parte della vita. Ora sono molto contento di essermi trasferito alla Juventus”, continua il centrocampista.

“Quest’estate a volte ho temuto di non arrivare alla Juve ma ora sono molto felice -aggiunge il 26enne olandese-. Il mondo del calcio a volte è difficile e anche per i calciatori c’è un po’ di incertezza. Però ero convinto e fiducioso che si concretizzasse, ci sono stati contatti tra il mio agente e il club. Sono sempre stato molto fiducioso e alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo, ora sono concentrato solo sulle prossime partite”.