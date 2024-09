Lega Serie C, entro il 22 i nomi dei concorrenti di Marani (che non ci saranno)

CalcioWeb

Dopo quello della Serie B, il prossimo ‘election day’ nel mondo del calcio è quello della Lega Pro che si terrà il 2 ottobre 2024 alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione.

In lizza, al momento, pare esserci solo il numero uno uscente, Matteo Marani.

Riguardo a questo, la Lega Pro, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato che eventuali altre candidature dovranno pervenire presso gli uffici della terza serie “entro il decimo giorno antecedente (22 settembre 2024) a quello fissato per l’Assemblea“.