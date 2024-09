Leverkusen-Milan, Fonseca: “non faremo l’Atalanta. Difesa e contropiede? Voglio distinguermi”

CalcioWeb

“Sappiamo che è una partita diversa, simile a quella avuta col Liverpool. Noi però dobbiamo dare continuità a quanto fatto finora, soprattutto difensivamente. Si tratta di un test difensivo di livello, dovremo essere perfetti per vincere“. È quanto dichiarato dall’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

“Io ho sempre fiducia, ma so che le partite di Champions sono diverse. Oggi ho sentito Xabi Alonso e le parole sulle squadre italiane in Europa sono sempre le stesse, difesa, organizzazione e contropiede. Noi vogliamo essere qualcosa di diverso. Domani difenderemo perché affrontiamo una squadra forte, ma quando abbiamo la palla faremo le nostre cose. Sono molto curioso di vedere la mia squadra in un contesto diverso“, ha dichiarato Fonseca.

In merito alla finale di Europa League vinta dall’Atalanta contro i tedeschi, Fonseca ha spiegato: “ho guardato la finale di Europa League, è la dimostrazione di quanto la Serie A sia difficile perché loro non erano abituati a una marcatura uomo su uomo, sono una squadra a cui piace attaccare e muoversi nello spazio. Noi siamo una squadra diversa dall’Atalanta non marchiamo uomo su uomo. Non sarà la stessa partita della finale, perché non posso cambiare idea per una partita e dire ai miei giocatori il contrario di ciò che faccio di solito“.

“Contro queste squadre non puoi permetterti errori difensivi. Inoltre dobbiamo essere più precisi e cinici negli ultimi metri. Modulo? Non sono ancora convinto che sia un 4-4-2. Con Morata e Abraham siamo più offensivi, ma anche migliori difensivamente perché loro aiutano molto senza palla“, ha concluso Fonseca.