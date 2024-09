Lumezzane, out Terranova. Mister Franzini presenta la prossima sfida

CalcioWeb

Seconda trasferta consecutiva per il Lumezzane che domani con calcio d’inizio alle ore 18:30 scenderà in campo contro la Union Clodiense sul campo di Legnago. Terreno di gioco che rievoca brutti ricordi ai rossoblù per la doppia sconfitta nella passata stagione contro il Legnago, con rimonta nei minuti di recupero nella stagione regolare e beffa nei playoff dove nonostante la miglior prestazione stagionale i pali fermarono il cammino dei valgobbini verso la serie B.

Il tecnico Franzini, all’ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione contro la Pro Vercelli, deve rinunciare a Terranova, anche lui all’ultimo turno di stop, ma ha a disposizione il resto della rosa.

“Il nostro obiettivo deve essere quello di dare continuità ai buoni risultati finora ottenuti iniziando a capitalizzare al meglio le tante occasioni create. – il commento del tecnico Arnaldo Franzini – Contro il Lecco siamo usciti dal campo con l’amarezza di non essere riusciti a fare nostra l’itera posta in palio e questo è un segnale positivo, ma anche un indicazione su dove dobbiamo crescere e migliorare.

L’Union Clodiense ha l’entusiasmo delle neo promosse, ha fatto già uno scalpo importante come quello alla Triestina e quindi nessuno può rilassarsi pensando alla vittoria in Coppa Italia dove già fecero vedere buone cose. Sicuramente vogliamo sfatare il tabù del campo di Legnago dove l’anno scorso abbiamo raccolto molto molto meno di quanto meritassimo”.

Questi i convocati per la gara contro l’Union Clodiense in programma domani:

Portieri: Carnelos, Filigheddu, Ottolini. Difensori: Dalmazzi, Deratti, Pagliari, Piga, Pisano, Pogliano, Regazzetti. Centrocampisti: D’Agostino, Malotti, Moscati, Scanzi, Taugourdeau, Tenkorang, Tremolada.

Attaccanti: Corti, Ferro, Iori, Lipari, Monachello, Pannitteri.