Il Manchester City conferma il grave infortunio di Rodri: è lesione al legamento del ginocchio

Arrivano pessime notizie in casa Manchester City sulle condizioni del centrocampista Rodri. Il calciatore ha riportato una lesione al legamento del ginocchio destro. Lo spagnolo è stato in Spagna questa settimana per consultare degli specialisti dopo essere uscito zoppicando durante il primo tempo del pareggio per 2-2 del City con l’Arsenal domenica.

Una dichiarazione del City mercoledì recita: “il Manchester City può confermare che Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro. La lesione è stata riportata durante il primo tempo del pareggio per 2-2 di questo fine settimana con l’Arsenal in Premier League. Il centrocampista si è recato in Spagna per cercare una consulenza specialistica questa settimana, dopo i primi test a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare l’entità della lesione e la prognosi prevista. Tutti nel club gli augurano una pronta guarigione e il Mancity fornirà aggiornamenti regolari sulla sua riabilitazione”.

Sebbene non sia stata data alcuna tempistica per un probabile ritorno in campo, circolano indiscrezioni secondo cui Rodri potrebbe saltare il resto della stagione.