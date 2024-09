Manchester City-Inter 0-0, le pagelle di CalcioWeb: difesa nerazzurra da applausi, l’attacco non punge

CalcioWeb

Manchester City e Inter si sono affrontate nella prima partita della nuova edizione della Champions League e la gara è stata nel complesso equilibrata. La squadra di Simone Inzaghi ha disputato una partita ordinata ma anche coraggiosa contro una delle principali candidate alla vittoria finale.

La difesa dell’Inter continua a confermarsi molto affidabile, il centrocampo è sempre più solido. Il problema principale è, forse, l’attacco: Thuram non ha sfruttato le occasioni potenziali e Lautaro non si è sbloccato dopo l’ingresso in campo. La partita si è conclusa sullo 0-0. Ecco le pagelle di CalcioWeb: ottime le prestazioni di Acerbi e Barella, un po’ sottotono Darmian.

Le pagelle di CalcioWeb

Manchester City (4-1-4-1): Ederson 6; Lewis 6, Akanji 6, Dias 6.5, Gvardiol 6.5; Rodri 6.5; Savinho 5.5 (dal 46′ Foden 6.5), Bernardo Silva 6 (dall’80’ Doku 6), de Bruyne 6 (dal 46′ Gundogan 6), Grealish 6.5, Haaland 6.

Inter (3-5-2):

Sommer voto 6.5: si fa trovare pronto su Haaland nel primo tempo, sbaglia un rilancio ma poi è decisivo su de Bruyne, Foden e Gvardiol.

Bisseck voto 6.5: il Manchester City non trova il gol e già questa è una notizia. Gioca con personalità ed è attento in fase di chiusura. (dal 74′ Pavard s.v.).

Acerbi voto 6.5: è troppo importante per questa squadra. Si ‘incolla’ a Haaland e il risultato è entusiasmante. Il norvegese chiude a zero la casella dei gol. Fuori tempo nel finale ma il portiere Sommer limita i danni.

Bastoni voto 6: cura prevalentemente la fase difensiva, preoccupato dall’imprevedibilità di Savinho.

Darmian voto 5.5: è il calciatore più in difficoltà della squadra. In chiusura non è sempre attento e in fase offensiva si divora un’occasione ghiotta cercando l’assist invece del tiro. (dal 74′ Dumfries 6)

Barella voto 7: la solita partita di quantità e qualità. E’ il punto di riferimento della squadra e i compagni lo cercano con continuità.

Çalhanoglu voto 6.5: ci prova anche dalla distanza ma non è sempre fortunato. Per qualità ha pochi rivali (dall’81’ Frattesi s.v.).

Zielinski voto 6.5: finalmente una prestazione al suo livello. Sbaglia una palla in uscita, poi si prende tante responsabilità e gioca con qualità. (dal 75′ Mkhitaryan 5.5).

C. Augusto voto 6.5: si disimpegna bene sulla fascia: in difesa raddoppia con Bastoni per fermare Savinho. Arriva anche alla conclusione.

Thuram voto 6: la partita è stata sicuramente di livello ma il voto è condizionato dalle imprecisioni in fase di tiro. Non sfrutta due/tre occasioni potenziali molto interessanti (dal 65′ Lautaro Martinez 6)

Taremi voto 6: non sfrutta al massimo l’occasione dal primo minuto ma nel complesso la prestazione è buona. Dialoga bene con la squadra ma sbaglia anche qualche sponda.