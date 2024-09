Marchegiani mette in guardia l’Inter: Juventus, Napoli e Milan, ecco la vera contender Scudetto

CalcioWeb

“Questa Champions è un’incognita per tutti. I due turni in più a gennaio arrivano in un periodo dell’anno che le squadre utilizzano per ritrovare le energie e rimettersi in condizione“. Sono le parole rilasciate da Luca Marchegiani, ex portiere e ora opinionista di Sky Sport, ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, in merito alla nuova Champions League.

Un torneo lungo e dispendioso che può influire sui risultati delle squadre che la giocano. In quest’ottica, il Napoli, fuori dalle coppe, avrebbe un vantaggio considerevole. “Può complicare un po’ i piani dal punto di vista della programmazione. Però va anche detto che si tratta di squadre abituate a gestire il doppio impegno: più che uno svantaggio per le cinque italiane che partecipano, può esserci un vantaggio per gli altri. E penso a Conte: nel momento in cui deve entrare nella testa e nelle gambe dei giocatori, se può farlo con tutta la settimana di lavoro davanti, lo fa meglio e più velocemente“.

Il Napoli è la principale rivale per lo Scudetto?

“L’Inter è partita forte e ha confermato le mie aspettative. Sicuramente è migliorata: ha qualche alternativa in più e consapevolezza. Si vede da come approccia e gestisce le partite. L’Inter è davanti a tutte. Il Napoli ha fatto un mercato strepitoso, pur avendo perso il giocatore più forte che aveva. Quando vedremo Gilmour, McTominay e Lukaku al 100%, potrà giocarsela per i primi posti. Probabilmente è quella che può dare più fastidio all’Inter“, ha dichiarato Marchegiani.

La situazione Juventus in ottica Scudetto

“Ha cominciato bene ma non credo che la squadra che abbiamo visto sin qui sarà quella che vedremo d’ora in poi. – spiega Marchegiani – I nuovi acquisti non sono ancora stati inseriti, o magari solo parzialmente. E quello della Juve è stato un mercato molto importante. Di buono c’è sicuramente la fase difensiva: essere l’unica squadra a non aver preso gol è un bel biglietto da visita. D’altra parte già al Bologna Thiago Motta ci aveva abituato a una squadra molto solida difensivamente“.

La situazione del Milan in ottica Scudetto

Più staccato il Milan, apparso fragile soprattutto difensivamente. “Deve migliorare per forza, penso sia una delle favorite per arrivare tra le prime quattro. Sono stati scelti giocatori funzionali sul mercato e tra gli acquisti importanti inserisco anche Abraham. Fonseca ancora non è riuscito a dare equilibrio alla squadra: ha ottenuto meno rispetto a quanto prodotto, ma ha mostrato una fragilità difensiva che una squadra di alto livello non si può permettere“, ha concluso Marchegiani.