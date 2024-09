Il Marsiglia ai piedi di De Zerbi: i tifosi circondano il pullman

CalcioWeb

Il Marsiglia è una bella realtà del campionato francese e punta senza mezzi termini alla vittoria del titolo in Ligue 1. La squadra di De Zerbi è reduce dall’entusiasmante vittoria 2-3 sul campo del Lione e con un uomo in meno per tutta la partita dopo l’espulsione di Balerdi dopo appena 5 minuti.

Le reti della squadra ospite sono stati realizzati da Lirola, Garcia e Rowe. Il Marsiglia guida la classifica del campionato in bella compagnia di Psg e Monaco. L’accoglienza alla squadra è stata scatenata: i supporter del Marsiglia hanno circondato il pullman.