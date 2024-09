Milan, la Curva Sud contro Fonseca e la squadra: il duro attacco e l’iniziativa in vista della sfida contro il Venezia

CalcioWeb

Dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, il caso Theo-Leao, due gol subiti a partita e per giunta tutti uguali, l’nizio dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è stato finora molto difficile e la Curva Sud rossonera ha già perso la pazienza ed ha lanciato un messaggio a squadra, dirigenza e allenatore.

Il comunicato della Curva Sud

“L’inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso!”

Poi la tifoseria lancia iniziativa in vista del match con il Venezia: “Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle 18.45 davanti alla rampa di ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione“.