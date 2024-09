Milan, Furlani fa chiarezza: la verità su Leao e Theo e quanto tempo ha Fonseca

CalcioWeb

“Il caso Leao e Theo? Se n’è parlato anche troppo, noi della dirigenza siamo rimasti troppo sorpresi delle reazioni. È un non evento da parte nostra“. L’ad del Milan, Giorgio Furlani, in occasione della conferenza stampa di presentazione del centravanti inglese Tammy Abraham, ha commentato così il caso Leao-Theo Hernandez rimasti in disparte rispetto alla squadra durante il cooling break tra Lazio e Milan. “Non è un momento piacevole, ma ne usciremo restando uniti e lavorando“, ha aggiunto l’ad rossonero.

“L’assenza di Ibrahimovic a Roma? Zlatan aveva preso impegno da tempo, da prima di arrivare al Milan. Annunciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento. C’eravamo io, Moncada e anche il proprietario“, ha aggiunto Furlani sulla mancata presenza di Ibrahimovic.

In merito alla questione Fonseca, in bilico già dopo 3 giornate senza vittoria e prestazioni complicate, Furlani chiarisce: “quanto aspetteremo Fonseca? Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c’è nessun tipo di panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere. Siamo soddisfatti del lavoro che il mister ha fatto in preparazione, siamo con lui e anche la squadra“.