Milan, che succede ora con Leao e Theo? La decisione dopo la protesta

Il day after di Lazio-Milan porta con sè tante riflessioni da fare. Quelle di natura tattica, che accompagnano i rossoneri ormai dalla prima giornata, passano in secondo piano. A tenere banco è il gesto di Leao e Theo Hernandez, la presunta protesta nei confronti di Fonseca.

La sintesi dell’accaduto è la seguente: Fonseca lascia fuori i due calciatori per scelta tecnica dopo la prova incolore di Parma, loro entrano e confezionano l’azione che permette al Milan di pareggiare 2-2 e, durante il cooling break, restano in disparte, lontani dal resto della squadra riunita intorno all’allenatore per ascoltare gli accorgimenti tattici.

Nel post gara Fonseca ha minimizzato: “non ci sono problemi e non dobbiamo crearli. Io sono una persona sincera e dico la verità. Non mi nascondo. Stavolta vi dico che non ci sono problemi. Ho parlato con loro in settimana e hanno accettato bene la scelta“.

Theo Hernandez ha confermato: “eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra e allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme“.

La decisione del Milan su Leao e Theo

Polemica rientrata? Forse. La società non punirà i due calciatori nonostante la scena sia avvenuta sotto gli occhi di Cardinale, presente ieri all’Olimpico. Di sicuro il Milan non ha voglia di aggiungere problemi di spogliatoio alla già delicata situazione in campo che vede 2 punti raccolti in 3 partite e la tifoseria che mugugna. La sosta può dare respiro, poi si riparte a tutto gas: Venezia, Liverpool e derby contro l’Inter nello spazio di 8 giorni.

Il primo bivio importante con il quale confrontarsi: se contro Liverpool e Inter dovessero arrivare due sconfitte (ad oggi abbastanza probabili), soprattutto se dovessero essere catastrofiche, la permanenza di Fonseca potrebbe già essere messa in forte dubbio.