Milan-Venezia, Leao e Theo titolari? La risposta di Fonseca in conferenza stampa

Terminata la pausa per le nazionali, si ritorna in campo in ambito nazionale. Il Milan, alla quarta giornata di Serie A, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e inizia un trittico di partite complicate: Venezia, Liverpool e Inter. Paulo Fonseca è sotto esame e lo sa bene.

“Sono tutte partite importanti, soprattutto non avendo vinto le prime tre, sono fiducioso come sempre. Cerchiamo di battere il Venezia, poi penseremo alle altre“, spiega Fonseca in conferenza stampa.

La pausa per le Nazionali ha ovattato la polemica legata al gesto di ‘ribellione’ di Leao e Theo Hernandez durante il cooling break di Lazio-Milan. I due torneranno titolari? Fonseca lascia qualche dubbio: “come sono tornati Leao e Theo? Non so se saranno titolari, vedremo domani. Sono due come gli altri, sono allegri, hanno lavorato bene“.

Fonseca sa di essere in un momento difficile. “Sono sempre sotto esame, come tutti gli allenatori, dipendiamo dai risultati, ma sono solo focalizzato sul mio lavoro, non posso pensare a cosa dicono o viene scritto – prosegue il portoghese – Non so se esiste una chiave, proseguo con la stessa passione, la stessa fiducia, cercando di risolvere i problemi avuti nelle prime tre partite. Questa è la chiave, focalizzarsi sul lavoro“.

Infine, su Reijnders: “possiamo spostarlo più in avanti, cerco sempre di mettere i giocatori in campo in modo che si esaltino le loro caratteristiche. Sin qui non è successo perché non abbiamo giocato molto in attacco nelle prime gare. Mi è piaciuto molto come è andato con l’Olanda“.