Murale Paolo Rossi, l’emozione della moglie: “riflette il suo amore per Vicenza”

“Non ho appositamente voluto vederlo prima di stasera fino a quando è stato completamente svelato, ma quando l’ho visto sono rimasta davvero impressionata e fortemente emozionata e credo rifletta l’amore di questa città per Paolo e quello di Paolo per questa città“. Sono le parole di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ospite dell’evento ‘Buon compleanno Pablito’, presso il Teatro comunale di Vicenza, in merito al disvelamento del murale dedicato a Pablito.

Il murale, alto 60 metri e che copre l’intera facciata della Torre Everest di Vicenza, è il più grande di tutta Europa dedicato a un solo calciatore. “È stato un percorso lungo e pieno di ostacoli, ma è bello essere arrivati fino in fondo. Oggi tutta la città è in festa, perché abbraccia quello che è stato uno dei suoi più grandi campioni“, le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

Un aneddoto, rivelato nel corso della serata da un suo vecchio compagno ora nella Paolo Rossi Foundation, è che dopo i Mondiali “70 Paesi nel mondo emisero un francobollo con la sua effige e Grenadine lo fece addirittura di colore, tale e tanta era la sua popolarità“. Presente alla serata anche Alessandro Rossi, il primogenito nato nel 1982 che il calciatore ebbe dal suo primo matrimonio.