Nuovi guai per Anderson, arrestato l’ex di Manchester United e Fiorentina

CalcioWeb

Anderson Luís de Abreu Oliveira è stato arrestato a Porto Alegre in Brasile. E’ stato condannato a 30 giorni di reclusione per il mancato versamento del mantenimento dei figli.

La ‘cauzione’ per ritornare in libertà consiste nel pagamento, da parte dell’ex promessa del Manchester United e con un passato alla Fiorentina, dell’intera somma che il brasiliano deve corrispondere, arrivata oramai alla consistente cifra di 55.650 mila euro.

Non è la prima volta che l’ex giocatore si ritrova a dover pagare il proprio pegno alla giustizia. Già nel 2021 era stato coinvolto in una truffa per riciclaggio di criptovalute, che aveva portato alla sottrazione di oltre 5 milioni di euro.