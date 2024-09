Parma, Delprato in porta contro il Napoli: cosa succede al Fantacalcio

CalcioWeb

La partita della 3ª giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Parma si è conclusa sul risultato di 2-1 dopo una bella rimonta della squadra di Antonio Conte. Dopo l’iniziale vantaggio di Bonny su calcio di rigore, i padroni di casa hanno ribaltato tutto prima con Lukaku e poi con Anguissa.

La gara ha fatto anche molto discutere per l’espulsione del portiere Suzuki al 75′. La squadra di Pecchia aveva anche finito i cambi e nella parte finale è stato Delprato a difendere i pali della squadra.

Il regolamento per il fantacalcio

Per il difensore del Parma è arrivato un malus di -2. Il regolamento parla chiaro: “il malus “gol subito” vale per tutti i ruoli (salvo vostra scelta di azzerare i valori in tabella per uno o più ruoli), il bonus “portiere imbattuto” si conteggia solo per i calciatori listati come portieri, qualora abbiate settato questa opzione nella vostra lega.

Ciò significa che Delprato non avrebbe incassato il +1 se non avesse preso malus, mentre vale il -2 pur essendo giocatore di movimento. Esattamente quello che accadde, ma in maniera positiva, a Giroud in Genoa-Milan dello scorso anno”.