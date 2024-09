Paura Genoa-Juventus, incendio al Ferraris: la situazione

CalcioWeb

E’ quasi tutto pronto per Genoa-Juventus, sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è reduce da una serie di pareggi consecutivi e non potrà permettersi un altro falso. In casa rossoblù la tensione è alta dopo l’eliminazione in Coppa Italia del derby contro la Sampdoria.

Momenti di paura prima del fischio d’inizio della gara di Serie A. Secondo le ultime notizie è ‘scoppiato’ un incendio allo stadio Ferraris per un problema che ha interessato il gruppo di continuità della sala Var che comunica con il Vaar di Lissone. Si è registrato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento non ci sono indicazioni sul ritardo o rinvio della partita.