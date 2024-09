Sirene dalla Serie A o pista estera? Pioli torna in panchina: è fatta!

CalcioWeb

Tutto pronto per il ritorno in panchina di Stefano Pioli. Manca solo l’ok definitivo per l’ufficialità attesa nelle prossime ore e l’ex tecnico del Milan tornerà ad allenare. Già da tempo si vociferava della possibilità che Stefano Pioli firmasse con l’Al Nassr, club della Saudi Pro League nel quale gioca Cristiano Ronaldo.

La società saudita ha appena esonerato Luis Castro attraverso un comunicato nel quale si legge: “ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro“. Il segnale per il via libera a Stefano Pioli, scelto come nuovo tecnico dell’Al Nassr.

Negli ultimi giorni il nome di Stefano Pioli era stato inserito fra quelli dei possibili candidati alla panchina della Roma in caso di esonero di Daniele De Rossi. Il suo nome è evidentemente da depennare.