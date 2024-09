Potenza, mister De Giorgio: “cosa ho chiesto alla squadra dopo il ko contro il Benevento”

CalcioWeb

Quarto turno di campionato nel girone C di Serie C. Questa sera allo stadio “Alfredo Viviani”, il Potenza di mister Pietro De Giorgio ospiterà il Sorrento guidato da Enrico Barilari.

“Dobbiamo riscattare la sconfitta di Benevento. Incontriamo un Sorrento in grande stato di forma ma il Potenza dovrà fare la partita attraverso la giusta dose di cattiveria. I ragazzi sono delusi per il risultato ampio della gara precedente ma ho visto grande spirito di rivalsa e concentrazione massima già dal giorno successivo alla partita – ha dichiarato mister Pietro De Giorgio – Per quanto riguarda eventuali defezioni valuteremo le condizioni di Caturano nelle prossime ore mentre Alastra sta recuperando. Non esistono partite facili, quella con il Sorrento dovrà rappresentare la nostra occasione di riscatto. Ho chiesto ai ragazzi maggiore cattiveria agonistica, sarà necessario limitare gli errori che, nel nostro percorso di crescita, possono capitare e devono essere visti come occasione per migliorarsi. Siamo in linea con quelli che sono gli obiettivi stagionali.“