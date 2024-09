La Premier League potrebbe non lanciare il fuorigioco semiautomatico prima del 2025

CalcioWeb

La Premier League continua a confermarsi il miglior campionato al mondo. La tecnologia del fuorigioco semi-automatico, però, potrebbe non essere lanciata nel campionato inglese prima del prossimo anno, secondo quanto riportato dall’agenzia Pa.

L’introduzione della tecnologia è stata approvata dai club ad aprile e avrebbe dovuto essere introdotta dopo una delle finestre internazionali di questo autunno. Ottobre era stata inizialmente considerata la data più probabile, ma ora è certo che si passerà oltre, e potrebbe non essere pronta entro metà novembre e potrebbe andare avanti fino all’inverno. I responsabili della lega hanno cercato di “gestire le aspettative” sulla data di lancio tra i club in un incontro tenutosi nel centro di Londra giovedì, con i test sul sistema in corso. La lega ritiene che la tecnologia potrebbe accelerare la durata media del controllo Var per il fuorigioco di 31 secondi.

I club hanno anche ricevuto un aggiornamento ampiamente positivo sull’arbitraggio e sono stati ricordati i loro obblighi in merito al comportamento dei giocatori. Si è capito che non c’è stata alcuna resistenza da parte dei club in merito alla spesa della lega di oltre 45 milioni di sterline (60 milioni di dollari) in spese legali ed è stato riconosciuto che la spesa è necessaria per far rispettare le regole ed è una piccola frazione dei 10 miliardi di sterline che la lega dovrebbe guadagnare in entrate televisive nei prossimi tre anni.