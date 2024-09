Premier League, Palmer devastante: 4 gol in Chelsea-Brighton | CLASSIFICA

CalcioWeb

Giornata importante in Premier League: il 6° turno ha fatto registrare la definitiva consacrazione del Chelsea. La squadra di Maresca ha conquistato tre punti importanti grazie al successo 4-2 contro il Brighton: il grande protagonista è stato Palmer, autore di 4 gol. La vetta della classifica è distante appena un punto.

Nel primo match 1-1 tra Newcastle e Manchester City con il botta e risposta tra Gvardiol e Gordon. Vittoria all’ultimo respiro dell’Arsenal contro il Leicester (4-2): decisiva la doppietta di Trossard dopo l’iniziale vantaggio di Martinelli, a tempo quasi scaduto la rete di Havertz. Nelle altre gare 1-1 in Brentford-West Ham, 2-1 in Everton-Crystal Palace e 0-1 in Nottingham-Fulham.

La classifica

Manchester City 14 Arsenal 14 Chelsea 13 Liverpool 12 Aston Villa 12 Fulham 11 Newcastle 11 Brighton 9 Nottingham 9 Tottenham 7 Manchester United 7 Brentford 7 Bournemouth 5 West Ham 5 Everton 4 Leicester 3 Crystal Palace 3 Ipswich 3 Southampton 1 Wolves 1