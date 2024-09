Psg, pugno duro contro Dembele: escluso dopo una lite

CalcioWeb

Il Psg è in campo per preparare la difficile trasferta di Champions League contro l’Arsenal ma le ultime ore sono state condizionate da un caso fuori dal campo. Il calciatore Ousmane Dembélé è assente dalla squadra per la prossima sfida a causa della sua prestazione del fine settimana e di un litigio con il tecnico spagnolo Luis Enrique.

Il nazionale francese non è nella lista ufficiale dei convocati per la trasferta a Londra e non sono state fornite motivazioni ufficiali per la sua assenza.

Il motivo del provvedimento

Secondo le ultime notizie l’allenatore Luis Enrique ha deciso di lasciare a casa l’ala 27enne a causa di una discussione molto accesa.

Dembelé aveva iniziato bene la stagione, con l’ex calciatore del Dortmund e del Barcellona che ha segnato quattro gol in sei partite di campionato.