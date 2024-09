Quote Scudetto, il Napoli di Conte fa paura a tutte: frena la Juventus

CalcioWeb

Il pari acciuffato sul finale nella trasferta di Monza, con rischio di scivolone annesso, non è sufficiente a scalfire la supremazia dell’Inter nelle quote per lo Scudetto. I nerazzurri rimangono nettamente in testa nella lavagna di 888sport, a 1,56, in vantaggio sulla Juventus a 3,75 su Planetwin365.

Le favorite per il titolo restano sempre le squadre di Thiago Motta e Simone Inzaghi le grandi favorite, ma con il duplice pareggio si avvicinano le inseguitrici che nell’ultima giornata hanno centrato i tre punti.

Tra queste spicca il Napoli di Antonio Conte, ora primo in classifica grazie alla terza vittoria consecutiva, e a quota 5 per il quarto scudetto della sua storia (prima della sosta era a 7,50). Successo anche per il Milan, che al momento rimane in doppia cifra a 11 volte la posta. Lontane le altre big: l’Atalanta è proposta a 21, mentre la Roma si attesta a 46.