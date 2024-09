CalcioWeb

Multa ed esclusione temporanea dalle partite della prima squadra per Rafa Mir, il calciatore del Valencia arrestato la settimana scorsa con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna e poi rilasciato in libertà condizionale.

Tornerà in campo solo quando l’allenatore e il club lo riterranno opportuno, ma sarà sicuramente in tribuna per le prossime due partite, contro Atlético e Girona. Il club ha quindi scartato al momento l’ipotesi di un possibile licenziamento del giocatore.