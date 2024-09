Rapid-Austria Vienna, momenti di follia: scontri e fumogeni tra tifosi | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di follia nel campionato austriaco nel corso della partita tra Rapid e Austria Vienna. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol realizzati da Dion Beljo e Matthias Seidl. Per gli ospiti inutile il momentaneo pareggio di Andreas Gruber. Il Rapid si conferma in vetta con 14 punti, l’Austria Vienna fermo a 8.

Nel finale si sono registrati momenti di follia: i tifosi delle due squadre si sono scontrati. I supporter sono entrati nel terreno di gioco con i bastoni, poi il lancio di fumogeni.

22/09/2024 Austria 🇦🇹 Rapid Wien – Austria Wien pic.twitter.com/zDJLiFYirr — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 22, 2024