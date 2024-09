Reggiana, 3 calciatori fuori rosa: i motivi e la conferma dal tecnico Viali

CalcioWeb

La Reggiana occupa le zone alte del campionato di Serie B con 7 punti conquistati dopo 4 giornate. La squadra di Viali è reduce dalla prima sconfitta stagionale nel torneo cadetto contro un avversario forte come il Pisa.

Il club ha consegnato la lista dei calciatori per il campionato di Serie B e 3 esclusioni sono ufficiali: Oliver Urso, Elvis Kabashi e Stefano Pettinari non rientrano nei piani del club.

I motivi delle esclusioni

Secondo il ‘Quotidiano Sportivo’ il primo non ha convinto staff e dirigenza, il centrocampista ha rifiutato un rinnovo annuale e l’attaccante non ha preso in considerazione molteplici destinazioni. “Sono scelte della società”, è stato il commento del tecnico Viali.