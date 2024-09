Reggiana, che entusiasmo: ‘staccato’ il record di abbonamenti

CalcioWeb

In casa Reggiana c’è grande entusiasmo per il campionato di Serie B. In attesa della partita contro il Sudtirol, la società ha svelato il numero degli abbonamenti.

“La campagna abbonamenti tocca quota 6710 tessere sottoscritte, record per quanto riguarda il campionato di Serie B e il quarto migliore dato di sempre preceduto solo dalle campagne abbonamenti in occasione delle stagioni di Serie A 1993/94, 1994/95 e 1996/97.

La campagna abbonamenti terminerà domani, sabato 14 settembre. Sarà possibile abbonarsi online sul sito internet Vivaticket.it e al Reggiana Official Store, che sarà aperto dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00″.