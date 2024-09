Milan e Inter, no a WeBuild per la ristrutturazione di San Siro: idea stadio nella stessa area

CalcioWeb

Chiare ed evidenti le indicazioni che vengono fuori dall’incontro avvenuto quest’oggi presso Palazzo Marino in merito al futuro dello stadio San Siro. Presenti i due amministratori delegati di Milan e Inter, Giorgio Furlani e Alessandro Antonelli, i manager di Oaktree Katherine Ralph e Carlo Ligori, oltre al sindaco Giuseppe Sala.

Milan e Inter hanno espresso il loro no riguardo il progetto di WeBuild riguardante la ristrutturazione di San Siro. “Le società hanno detto no alla ristrutturazione di San Siro proposta da WeBuild – ha raccontato il sindaco Sala – Torna così il progetto di un nuovo stadio accanto al Meazza“. Secondo i due club i soldi necessari per i lavori di ammodernamento di San Siro sono molti di più rispetto a quelli ipotizzati dallo studio di WeBuild. Il Milan, dal canto suo, continua parallelamente a vagliare l’ipotesi di un nuovo stadio a San Donato.