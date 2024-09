Risultati Europa League: tris Lazio, pari United, Porto ko | CLASSIFICA

CalcioWeb

Eccezionalmente di mercoledì, l’Europa League si prende la scena nella seconda settimana di coppe europee. Ben 9 gli incontri disputati questa sera, nella prima metà della prima giornata. Spicca la vittoria della Lazio che liquida 0-3 la Dinamo Kiev con doppietta di Dia e gol di Dele-Bashiru.

Doppio passo falso per le due big presenti nel turno. Il Porto ko 3-2 in casa del Bodo/Glimt con l’ex Milan Hauge protagonista con una doppietta. Non va oltre l’1-1 il Manchester United, fermato sul pari dal Twente: apre l’ex Inter Eriksen al 35′, l’ex Atalanta Lammers pareggia i conti al 68′.

Risultati Europa League 1ª Giornata

Ore 18:45

AZ Alkmaar-Elfsborg 3-2

Bodo/Glimt-Porto 3-2

Ore 21:00

Anderlecht-Ferencvaros 2-1

Dinamo Kiev-Lazio 0-3

Galatasaray-Paok 3-1

Ludogorets-Slavia Praga 0-2

Manchester United-Twente 1-1

Midtjylland-Hoffenheim 1-1

Nizza-Real Sociedad 1-1

Classifica Europa League

Lazio 3 Galatasaray 3 Slavia Praga 3 AZ Alkmaar 3 Bodo/Glimt 3 Anderlecht 3 Real Sociedad 1 Hoffenheim 1 Twente 1 Manchester United 1 Nizza 1 Mitdjylland 1 Tottenham 0 Viktoria Plzen 0 Royal Union Saint Gilloise 0 Lione 0 Francoforte 0 Roma 0 Ajax 0 Malmo 0 Athletic Bilbao 0 Olympiakos 0 Maccabi Tel Aviv 0 FCSB 0 Braga 0 Rangers 0 Fenerbahce 0 Besiktas 0 Qarabag 0 RFS 0 Elfsborg 0 Porto 0 Ferencvaros 0 PAOK 0 Ludogorets 0 Dinamo Kiev 0