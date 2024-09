Serie C Girone B, 4ª Giornata: Lucchese-Rimini 2-2, Pescara-Pianese 2-1. Risultati e classifica

CalcioWeb

L’Entella trova un coinquilino in vetta alla classifica; è il Pescara che, però, ha dovuto sudare e tremare fino all’ultimo prima di poter essere certo della vittoria contro una coriacea Pianese che era andata in vantaggio dopo nemmeno un giro di lancette nel corso del primo tempo.

Con pazienza, agonismo e superiore tasso tecnico il Pescara l’ha ribaltata, prima pareggiando e poi trovando al minuto 93 il bacio della dea bendata che, a seguito di una maxi mischia nell’area ospite successiva a un corner, manda il pallone, dopo un paio di carambole, a sbattere sul corpo del difensore della Pianese, Pacciardi, e poi in rete.

Ma l’eroe della serata è il portiere Plizzari che, con un intervento prodigioso, blinda vittoria e primo posto in graduatoria a fianco all’Entella.

Grande rammarico per il Rimini, acchiappato a una manciata di secondi dal termine dai padroni di casa della Lucchese dopo che gli ospiti ad inizio ripresa si erano portati sullo 0-2 raddoppiando il gol messo a segno in avvio di gara.

La forza della Lucchese è stata quella di rientrare in partita subito col gol dell’1-2 e poi, con pazienza attendere il momento buono per l’aggancio. Però, prima di arrivare al gol del pari, il Rimini, in contropiede, ha fallito almeno tre palle-gol. E’ Quirini al minuto 87 a mettere dietro le spalle di un comunque ottimo Colombi il gol del 2-2 che sarà il risultato finale.

Risultati Serie C Girone B 4ª Giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Entella-Carpi 1-1

Arezzo-Legnago Salus 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 20:45

Vis Pesaro-Pontedera 2-0

Milan Futuro-Ascoli 0-2

Sestri Levante-SPAL 1-3

Campobasso-Torres 0-1

Domenica 15 settembre

Ore 20:45

Perugia-Gubbio 1-1

Ternana-Pineto 3-0

Lunedì 16 settembre

Ore 20:45

Lucchese-Rimini 2-2

Pescara-Pianese 2-1

Classifica Serie C Girone B

ENTELLA 10 PESCARA 10 VIS PESARO 9 GUBBIO 8 TORRES 7 ASCOLI 7 TERNANA 7 CARPI 6 PONTEDERA 6 AREZZO 6 PERUGIA 5 PINETO 5 LUCCHESE 5 PIANESE 4 CAMPOBASSO 3 RIMINI 2 SPAL 1 MILAN FUTURO 1 SESTRI LEVANTE 1 LEGNAGO 0