Risultati Serie C Girone B: tris Spal, sorprendente Vis Pesaro, Milan in caduta libera | CLASSIFICA

Ha faticato non poco la Vis Pesaro per avere ragione del Pontedera ma alla fine se ne è sbarazzata con un 2-0 che le vale una notte al secondo posto dietro l’Entella aspettando le gare di Pescara e Gubbio domani.

Autorevole la Torres che passa per 0-1 sul campo del Campobasso (complice anche la superiorità numerica per gran parte della gara), mentre la Spal dell’immortale Antenucci passa con autorità sul campo del Sestri Levante (1-3). Affonda sia in classifica che nel gioco il Milan Futuro sconfitto in casa per 0-2 dall’Ascoli.

Risultati Serie C Girone B 4ª Giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Entella-Carpi 1-1

Arezzo-Legnago Salus 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 20:45

Vis Pesaro-Pontedera 2-0

Milan Futuro-Ascoli 0-2

Sestri Levante-SPAL 1-3

Campobasso-Torres 0-1

Classifica Serie C Girone B

ENTELLA 10 VIS PESARO 9 TORRES 7 PESCARA 7 ASCOLI 7 GUBBIO 7 CARPI 6 PONTEDERA 6 AREZZO 6 PINETO 5 PERUGIA 4 PIANESE 4 TERNANA 4 LUCCHESE 4 CAMPOBASSO 3 SPAL 1 RIMINI 1 MILAN FUTURO 1 SESTRI LEVANTE 1 LEGNAGO 1

(Perugia, Gubbio, Ternana, Pineto, Lucchese, Rimini, Pescara, Pianese una partita in meno)