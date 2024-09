Serie C Girone C, 4ª Giornata: Latina-Foggia 0-0, risultati e classifica

CalcioWeb

Volevano la vittoria sia il Latina che il Foggia ma, soprattutto, non volevano perdere visto che una sconfitta avrebbe aperto scenari da tragedia greca. Hanno comunque provato a far male entrambe le squadra ma, alla fine, i migliori in campo sono risultati i due portieri. E’ finita come era iniziata: 0-0.

Risultati Serie C Girone C 4ª Giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Taranto-Trapani 0-0

Potenza-Sorrento 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 18:30

Monopoli-Juventus Next Gen 0-0

Crotone-Messina 2-0

Ore 20:45

Catania-Picerno 0-0

Casertana-Turris 0-0

Domenica 15 settembre

Ore 20:45



Altamura-Benevento 0-2

Audace Cerignola-Giugliano 3-1

Cavese-Avellino 1-1

Lunedì 16 settembre

Ore 20:45

Latina-Foggia 0-0

Classifica Serie C Girone C

CERIGNOLA 10 BENEVENTO 9 PICERNO 8 CATANIA 8 POTENZA 7 SORRENTO 7 MONOPOLI 7 CROTONE 6 CAVESE 5 GIUGLIANO 5 TRAPANI 5 FOGGIA 5 JUVENTUS NEXT GEN 4 MESSINA 4 TURRIS 4 CASERTANA 3 AVELLINO 3 LATINA 3 TARANTO 2 ALTAMURA 0