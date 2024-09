Risultato bugiardo allo ‘Scida’: il Crotone batte 2-0 un buon Messina

CalcioWeb

Risultato bugiardo allo “Scida”, col Crotone che si rende protagonista di un buon avvio di gara che gli vale il vantaggio e poi riescono a resistere pe un’ora al ritorno del Messina prima di chiudere il match.

I rossoblu hanno fatto vedere degli spunti di gioco assai interessanti ma poi hanno evidenziato un lungo e preoccupante blackout.

Di contro il Messina ha messo in mostra margini di crescita importanti e anche capacità di reazione; al di là dello Stretto i peloritani si portano delle buone sensazioni ma anche tanto rammarico.

Crotone-Messina: la cronaca della partita

I padroni di casa prendono da subito il comando delle operazioni e lo fanno con grande tasso atletico e agonistico. Bene il giro palla, bene le sovrapposizioni e il Messina ci capisce poco, soprattutto nelle imbucate che il 4-2-3-1 del Crotone propone, soprattutto con le mezzali che sfruttano il movimento e le sponde di Gomez.

E infatti, dopo un episodio molto sospetto in area di rigore siciliana ai danni proprio di Gomez, il Crotone passa al minuto 18 dopo un’azione da manuale che porta a battere a rete proprio una delle due mezzali, Enrico Oviszach.

Il Messina fin qui si è solo difeso, ma dopo il gol subito trova due guizzi con Petrungaro andando non lontano dalla porta crotonese.

E’ un fuoco di paglia ma il Crotone ha comunque perso un po’ di intensità e allora il Messina riprende fiato, ma si affida ancora a tiri da fuori area, anche stavolta va davvero vicino al pari con Pedicillo, il cui tiro si perde nella curva dove sono sistemati i circa 200 tifosi peloritani ma non prima di aver sfiorato la traversa.

Il Messina ora ci crede ma si sbilancia e allora in chiusura di prima frazione l’occasione per il raddoppio è sui piedi di Spina che incrocia troppo il diagonale a pochi metri dalla porta del Messina. Il duplice fischio dell’arbitro trova il Crotone in vantaggio per 1-0, ma il Messina da segni di risveglio.

Nel secondo tempo il Messina parte fortissimo e già nel primo giro di lancette sfiora per un paio di volte il pareggio. Del Crotone padrone del campo e anche bello a vedersi della prima parte non c’è più traccia. Il Messina spinge forte e al minuto 52 tocca a Anatriello in transizione sfiorare l’incrocio dei pali e l’1-1. Il Crotone è tutto in uno squillo ancora dell’onnipresente Oviszach che di testa da due passi costringe Curtosi a respingere con i piedi.

Ma è solo un episodio, perché il Messina riprende a macinare gioco e, di contro, il Crotone non lo propone poco ma non pressa più e colleziona errori di costruzione in uscita, la qual cosa fa urlare di continuo il portiere D’Alterio.

Ma, come nel più classico dei copioni calcistici, nel suo momento peggiore il Crotone raddoppia: fa tutto da Silva che entra in area da destra, rientra sul sinistro superando l’avversario e incrocia con un sinistro al bacio che accarezza il palo opposto prima di adagiarsi in rete.

Il resto è tempo di accademia, rimpianti per i giallorossi e sospiro di sollievo ma anche la percezione di potenzialità inespressi per il Crotone.

Tabellino Crotone-Messina 2-0

CROTONE 4-2-3-1 D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Gallo (dal 22′ s.t. Stronati), Silva; Spina (dal 22′ s.t. Schirò), Vitale (dal 34′ s.t. Rojas), Koviszach (dal 34′ s.t. Kolaj); Gomez (dal 43′ s.t. Chiarell). IN PANCHINA Sala, Martino, Rispoli, Di Pasquale, D’Aprile, Groppelli, Vinicius, Aprea, Kostadinov, Cantisani. Allenatore: Longo.

MESSINA 4-2-3-1 Curtosi; Salvo (dal 18′ s.t. Ortisi), Manetta, Marino, Lia; Pedicillo, Garofalo (dal 35′ s.t. Mamona); Anatriello, Anzelmo (dal 18′ s.t. Petrucci), Petrungaro (dal 35′ s.t. Cominetti); Luciani (dal 18′ s.t. Re). IN PANCHINA Krapikas, Di Bella, Ndir, Rizzo, Frisenna, Morleo, Adragna. Allenatore: Modica.

Arbitro: Niccolò Turrini della sezione di Firenze.

Assistenti: Alessio Miccoli della sezione di Lanciano e Luca Capriuolo della sezione di Bari.

Quarto uomo: Giuseppe Rispoli della sezione di Locri.

Marcatori: 18’ Oviszach, 72’ Silva

Spettatori 3822 di sui 2878 abbonati. Presenti circa 200 sostenitori del Messina