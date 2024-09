Roma-Athletic Bilbao, Hermoso: “qui per il progetto ma De Rossi fondamentale”

CalcioWeb

k

“È evidente che il mio è un processo graduale di adattamento e di conoscenza al gruppo e di miglioramento della condizione fisica che è importante per competere in questa competizione. Mi sto adattando e tutto procede per il meglio acquisendo anche la fiducia necessaria per giocare“. A dichiararlo è il nuovo difensore della Roma, Mario Hermoso, nel corso della conferenza stampa della vigilia della partita di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao.

“Il cambio di allenatore? Una delle cose che mi era piaciuto della Roma era il progetto, che mi aveva convinto. Grandi giocatori e grande campagna acquisti. Dobbiamo essere qui per lottare e acquisire mentalità, e spero di poter aiutare a trasmetterla anche io. Quando si vince aumenta lo status del club, dobbiamo competere ad alto livello in ogni competizione. Questa dev’essere la chiave di lettura.

L’obiettivo è di essere competitivi e crescere di pari passo con le infrastrutture di questo club, che sono di grande livello. De Rossi è stato fondamentale per il mio arrivo qui, lo ringrazierò sempre. Sono felice di essere in questa città magnifica, il tifo anche, simile un po’ all’Atletico, gente di cuore che difende i colori come dovrebbe“, ha aggiunto lo spagnolo.