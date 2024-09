Roma, i numeri inchiodano De Rossi: secondo peggior inizio nell’era dei 3 punti

CalcioWeb

Pareggio a reti bianche contro il Cagliari. Sconfitta 1-2 alla prima in casa contro l’Empoli andando sotto di due reti. Pareggio senza gol contro la Juventus. Pareggio 1-1 contro il Genoa con gol subito a tempo praticamente scaduto. Le prime quattro gare di campionato della Roma di De Rossi sono trascorse senza vittorie. Bottino magro, appena 3 punti, frutto di 3 pareggi contro squadre che, Juventus a parte, dovrebbero lottare per la salvezza.

Quello di De Rossi è uno dei peggiori inizi di stagione da quando vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria: la sua Roma ha raccolto 3 punti, segnato 2 gol e ne ha subiti 3. Peggio di lui aveva fatto solo Claudio Ranieri nella stagione 2010-2011 totalizzando 2 punti con 4 gol fatti e 9 subiti.

Josè Mourinho, predecessore di De Rossi, esonerato proprio per far spazio all’ex bandiera giallorossa, nella passata stagione aveva raccolto 1 punto in più nelle prime 4 partite, segnando però 11 reti e subendone 6. De Rossi sa che il tempo non è dalla sua parte: le gare contro Udinese, Athletico Bilbao e Venezia (tutte in casa) potranno essere una preziosa boccata di ossigeno o la condanna definitiva.

La Roma nell’era dei 3 punti

De Rossi 2024-2025: 3 punti, 2 gol fatti 3 gol subiti

Mourinho 2023-2024: 4 punti, 11 gol fatti, 6 gol subiti

Ranieri 2010-2011: 2 punti, 4 gol fatti, 9 gol subiti

Spalletti 2008-2009: 4 punti, 6 gol fatti, 7 gol subiti

Voller 2004-2005: 4 punti, 7 gol fatti, 9 gol subiti