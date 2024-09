Roma, su Danso avevi ragione: dovrà operarsi al cuore

CalcioWeb

Negli ultimi giorni di mercato, in casa Roma, si è aperto il caso legato al mancato arrivo di Kevin Danso. Il forte centrale austriaco era sbarcato nella Capitale per le visite mediche, dopo che i giallorossi avevano trovato l’accordo con il Lens. Al momento dei test però qualcosa è andato storto. Niente ok, calciatore rimandato a casa con tanto di polemica da parte del Lens che considerava il suo centrale sano come un pesce.

Eppure, la Roma sembrerebbe aver avuto ragione. Secondo quanto riporta il quotidiano austriaco “Kronen Zeitung”, dopo aver effettuato alcuni esami approfonditi, Kevin Danso dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore con l’inserimento di un catetere cardiaco a causa di ‘cicatrici’ sul cuore.