Morata, retroscena sulla rottura con Alice Campello: la foto della discordia

L’amore sbandierato sui social a suon di foto e dediche, i festeggiamenti, più uniti che mai, per l’Europeo vinto dalla Spagna, poi la rottura. Ed è proprio di foto, festeggiamenti ed Europei che si compone il retroscena che “Marca” ha svelato sulla separazione fra Alvaro Morata e Alice Campello.

Il quotidiano spagnolo racconta di una lite fra l’attuale attaccante del Milan e l’ormai ex moglie al termine di Spagna-Inghilterra. Dopo aver vinto la finale di Euro 2024, la coppia avrebbe avuto una forte litigata, la classica goccia che fa traboccare il vaso, circa le foto da fare insieme.

Alvaro Morata avrebbe voluto includere i propri genitori, Alice Campello solo i bambini. E così è stato, dopo una lunga e accesa discussione. Secondo “Marca”, dopo aver riflettuto su quanto accaduto, i due hanno capito che non ci fossero più i presupposti per continuare la loro relazione già in crisi da oltre un anno.