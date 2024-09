Sampdoria in crisi, Sottil è furioso: il motivo

CalcioWeb

Incubo Sampdoria. L’inizio di stagione dei blucerchiati è stato pessimo e la classifica è già preoccupante. La squadra occupa l’ultimo posto in Serie B e la sconfitta in trasferta contro il Cosenza potrebbe portare conseguenze.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il tecnico Andrea Sottil ha chiamato a rapporto i suoi e la strigliata iniziale è servita per smuovere gli animi. Il tecnico ha espresso il suo disappunto non solo per la mancanza di grinta, ma anche per il fatto che due settimane di lavoro sono sembrate inutili sul campo. Sabato in casa contro il Sudtirol la squadra non potrà più sbagliare.