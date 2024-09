Sampdoria, Flachi: “ultimo posto? Non me lo spiego”. E sulla pressione…

CalcioWeb

Inizio di stagione complicato per la Sampdoria. La formazione ligure ha raccolto 2 punti in 5 partite, cambiando allenatore (da Pirlo a Sottil), pur senza raccogliere vittorie. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Francesco Flachi, grande ex, ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato l’ultimo posto in classifica.

“No, nessuno se lo sarebbe aspettato – ha dichiarato – E fatico pure a darmi una spiegazione. La rosa c’è, assemblata quasi tutta prima del campionato, rinnovata rispetto al torneo scorso ma con gli stessi problemi. E, comunque, sarebbe bastato poco. Penso a Salerno: Sampdoria avanti per 2-1, ma incapace di gestire il risultato“.

Si dice che la maglia della Sampdoria metta pressione. “Sta scherzando? – commenta Flachi – Quando entravo al Ferraris, la Sud dava solo grande emozione. Non cerchiamo alibi. Certo, chiunque sfida la Samp dà il massimo. E questa maglia addosso non rende tutto più semplice. Semmai ti obbliga a fare di più. Forse giocando a tre dietro si è creata una situazione di disagio“.

Il ritorno in campo di Pedrola può aiutare? “Per Pedrola ci vorrà ancora tempo. Occorre tornare a vincere, sennò rischi di creare situazioni di disagio, ricordandosi sempre che davanti hai Coda e Tutino che possono far gol in qualunque momento“, conclude Flachi.