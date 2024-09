San Siro, Inter e Milan pensano all’acquisto: c’è una data

CalcioWeb

Negli ultimi mesi, l’interesse di Milan e Inter per l’acquisto dello stadio San Siro è diventato sempre più concreto. Entrambi i club milanesi hanno manifestato la volontà di acquisire il Meazza, per poter gestire direttamente la struttura e incrementare i propri ricavi.

Un altro aspetto cruciale è la possibilità di ristrutturare e modernizzare San Siro. Entrambi i club hanno già presentato progetti di restyling che prevedono la creazione di nuove aree commerciali, spazi per il tempo libero e miglioramenti infrastrutturali.

Come riporta Tuttosport il 13 settembre potrebbe essere il giorno in cui i due club forniranno la risposta al Sindaco Sala in merito al progetto di ristrutturazione targato WeBuild.

Questo vertice sarà cruciale per determinare se i due club procederanno con l’acquisto o se esploreranno altre opzioni, come la costruzione di nuovi stadi in altre aree della città.

Come noto i due club stanno comunque da tempo guardando altrove: il Milan in particolare ha speso diversi milioni di euro sul fronte San Donato, l’Inter invece tiene sempre calda l’ipotesi Rozzano.