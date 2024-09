Il Santiago Bernabeu omaggia Totò Schillaci: il ricordo toccante

CalcioWeb

Il Santiago Bernabeu riserva a pochi eletti i suoi omaggi, soprattutto se si tratta di calciatori stranieri. Averlo fatto per Totò Schillaci rende l’idea di quanto il bomber azzurro abbia lasciato il segno non solo nel calcio italiano ma anche in quello internazionale.

Prima della sfida tra Real Madrid ed Espanyol, il Santiago Bernabeu ha osservato un toccante minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci. Sul maxischermo dello stadio è apparsa la foto dell’eroe di Italia ’90 e la scritta Salvatore ‘Totò’ Schillaci. Nel tempi del calcio, un ricordo indelebile.