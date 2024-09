Serie A, Samardzic risponde a Castro: Bologna-Atalanta 1-1 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Continua il programma della 6ª giornata del campionato di Serie A e la gara tra Bologna e Atalanta ha regalato indicazioni per la zona Europa. La squadra di Vincenzo Italiano si conferma in un buon momento di forma dopo l’inizio difficile mentre la compagine di Gasperini continua a manifestare difficoltà.

I nerazzurri non sono ancora un gruppo ed i tanti impegni ravvicinati iniziano a pesare. Inoltre, la squadra ha cambiato tantissimo in estate e il tecnico Gasperini non ha ancora trovato le chiavi giuste.

La gara del Dall’Ara si è conclusa sul risultato di 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con Castro. Al 52′ l’arbitro manda Lucumi sotto la doccia per un fallo da ultimo uomo. I cambi di Gasperini non portano i frutti sperati, poi al 90′ è Samardzic a siglare il definitivo 1-1.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta 1-1

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio

Ore 15:00

Como-Verona

Roma-Venezia

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina

Ore 20:45

Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Juventus 12 Torino 11 Milan 11 Inter 11 Napoli 10 Udinese 10 Empoli 9 Lazio 7 Atalanta 7 Bologna 7 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Parma 5 Como 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2