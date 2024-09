Serie A, Juric inizia con il botto: la Roma domina l’Udinese (ex capolista) | CLASSIFICA

CalcioWeb

Ottima prestazione della Roma nella 5ª giornata del campionato di Serie A, alla prima panchina di Ivan Juric contro l’Udinese. La partita si è conclusa sul netto risultato di 3-0.

Basta un gol nel primo tempo e due nella ripresa, alla prima di Juric sulla panchina giallorossa, per aggiudicarsi la sfida, grazie a Dobvyk nel primo tempo e di Dybala su calcio di rigore e Baldanzi, da poco entrato, nel secondo, per portare i primi tre punti della stagione e salire a 6 punti in classifica, mentre l’Udinese, che non ha giocato una buona gara, resta a 10 punti.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa 2-0

Ore 18:00

Juventus-Napoli 0-0

Ore 20:45

Lecce-Parma 2-2

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio 2-1

Ore 15:00

Monza-Bologna 1-2

Ore 18:00

Roma-Udinese 3-0

Ore 20:45

Inter-Milan

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como

Classifica Serie A

Torino 11 Napoli 10 Udinese 10 Juventus 9 Empoli 9 Inter 8 Lazio 7 Atalanta 6 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Bologna 6 Milan 5 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Como 2 Cagliari 2