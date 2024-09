Tris in trasferta, 5 partite senza sconfitte: il Palermo batte il Sudtirol e vola in zona Playoff | CLASSIFICA

CalcioWeb

Tre vittorie e due pareggi in 5 partite, le sconfitte di inizio stagione sono un ricordo. Il Palermo, come l’aquila che ne rappresenta il simbolo, spicca il volo e atterra in zona Playoff. I rosanero, di ritorno dalla trasferta amara di Napoli in Coppa Italia (5-0 per i partenopei), riprendono subito il cammino che porta alla risalita della classifica di Serie B e lo fanno con una vittoria importante contro il Sudtirol nel posticipo del lunedì della 7ª Giornata.

Siciliani in vantaggio al 20′ con Baniya, rete che permette di chiudere avanti i primi 45 minuti di gioco. Al 52′ arriva il pareggio di Casiraghi che rilancia le chance dei padroni di casa. Al 64′ il solito Diakite, esterno con il vizietto del gol, ci mette lo zampino per l’1-2. All’81’ Roberto Insigne cala il poker che vale il terzo successo stagionale e permette al Palermo di salire, a quota 11 punti, al 5° posto in classifica.

Risultati Serie B 7ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:30

Cittadella-Frosinone 1-2

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo Spezia 0-0

Domenica 29 settembre

Ore 15:00

Cesena-Mantova 4-2

Juve Stabia-Pisa 2-0

Modena-Sampdoria 1-3

Salernitana-Catanzaro 0-0

Lunedì 30 settembre

Ore 19:30

Sudtirol-Palermo 1-3

Ore 20:45

Brescia-Cremonese

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 13 Sassuolo 12 Cesena 11 Palermo 11 Juve Stabia 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Brescia 9 Reggiana 9 Sudtirol 9 Modena 8 Sampdoria 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 Carrarese 4