Serie C Girone B, 6ª giornata: vincono Arezzo e Torres e balzano in vetta in attesa delle altre gare | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Arezzo vince per 2-0 ma il Gubbio stasera ha tutti i motivi per non prendere sonno, visto che al minuto 26, sullo 0-0 ha gettato al vento dagli 11 metri l’occasione più ghiotta, 9 minuti prima del vantaggio dell’Arezzo con Guccione. La reazione degli umbri è sterile e a un minuto dalla fine è Gaddini a siglare il 2-0 definitivo.

La Torres sembra scuotersi dagli ultimi due pareggi e prende subito il comando delle operazioni trovando il meritato vantaggio al minuto 30 ma poi, nella ripresa, i padroni di casa trovano il pari. Tocca a Fischnaller al minuto 89 mettere in ghiaccio la vittoria in trasferta per i sardi.

Risultati 6ª giornata Serie C Girone B

Martedì 24 settembre

ore 20:45

Arezzo-Gubbio 2-0

Sestri Levante-Torres 1-2

Mercoledì 25 settembre

ore 18:30

Lucchese-Pianese

Ternana-Legnago

Giovedì 26 settembre

ore 18:30

Carpi-Ascoli

Milan Futuro-Spal

Pineto-Pontedera

ore 20:45

Campobasso-Vis Pesaro

Entella-Pescara

Perugia-Rimini

La classifica

TORRES 12 AREZZO 12 PESCARA 11 ENTELLA 11 TERNANA 10 VIS PESARO 9 GUBBIO 9 LUCCHESE 8 ASCOLI 7 CARPI 6 PONTEDERA 6 PINETO 6 PERUGIA 6 PIANESE 5 RIMINI 5 SPAL 4 CAMPOBASSO 4 SESTRI LEVANTE 4 MILAN FUTURO 2 LEGNAGO 0

(Arezzo, Gubbio, Sestri Levante e Torres una partita in più).