Serie C Girone B, 7ª giornata: crolla il fattore campo e la Ternana vola in vetta. Prima vittoria del Legnago | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

La Ternana di Abate trova la quarta vittoria consecutiva e vola in vetta alla classifica del Girone B di Serie C in attesa del posticipo di domani del Pescara. Intanto, però, i rossoverdi stasera vanno a dormire da capolista dopo l’uno-due di Cianci e Cicerelli che ha consentito loro di stordire l’Arezzo a domicilio contenendone, poi, il ritorno per chiudere sull’ 1-2 la gara.

Si rialza l’Entella dopo la sconfitta casalinga ad opera del Pescara e sbanca Ferrara con un perentorio 0-2 ai danni della Spal, penultima a 4 punti. Vince ancora il Rimini, al terzo successo in fila, secondo consecutivo fuori casa. In metà settimana i biancorossi hanno prima sbancato Perugia e ora fatto la festa a domicilio all’Ascoli con un gol di Parigi al minuto 73, dimostrando, ancora una volta, capacità di soffrire e poi colpire.

In qualche modo clamorosa prima vittoria del Legnago che, dopo aver esonerato mister Gastaldello a seguito dell’ignominiosa sconfitta per 8-0 contro la Ternana, ha superato per 2-1 il Pineto col nuovo mister, Contini, in panchina. Il Sestri Levante passa per 0-1 in casa della Pianese, così come il Campobasso a Pontedera (1-2).

Domani le ultime tre gare (Lucchese-Milan Futuro, Pescara- Carpi e Vis Pesaro-Perugia) chiuderanno il settimo turno.

Risultati 7ª giornata Serie C Girone B

Sabato 28 settembre

ore 20:45



Gubbio Torres 1-2

Domenica 29 settembre

ore 14:00

Arezzo-Ternana 1-2

Legnago-Pineto 2-1

ore 16:15

Ascoli-Rimini 0-1

Pianese-Sestri Levante 0-1

ore 18:30

Pontedera-Campobasso 1-2

Spal-Entella 0-2

Lunedì 30 settembre

ore 20:45

Lucchese-Milan U23

Pescara-Carpi

Vis Pesaro-Perugia

La classifica

Ternana 16 Torres 15 Pescara 14 Entella 14 Arezzo 12 Rimini 11 Campobasso 10 Gubbio 9 Vis Pesaro 9 Lucchese 9 Ascoli 8 Carpi 7 Pontedera 7 Pineto 7 Sestri Levante 7 Pianese 6 Perugia 6 Milan Futuro 5 Spal 4 Legnago 3

(Lucchese, Milan futuro, Pescara, Carpi, Vis Pesaro, Perugia una partita in meno)