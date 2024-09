Serie C Girone B, i risultati della 2ª giornata: prima vittoria dell’Ascoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

Non solo il Girone A, si è conclusa anche la 2ª giornata del Girone B di Serie C. Nelle prime partite colpi di Gubbio e Ternana contro Lucchese e Pontedera, netto successo del Perugia contro la Spal. Tre punti importanti anche per Campobasso ed Entella.

Il Milan Under 23 non è andato oltre l’1-1 casalingo contro il Carpi, pareggio anche in Pescara-Torres. Nelle ultime partite successo casalingo dell’Ascoli contro la Pianese e trionfo della Vis Pesaro contro l’Arezzo.

I risultati della 2ª giornata

Lucchese-Gubbio 0-1

Perugia-Spal 3-0

Pontedera-Ternana 1-2

Campobasso-Legnago 2-0

Rimini-Entella 1-2

Sestri Levante-Pineto 0-0

Milan u23-Carpi 1-1

Pescara-Torres 2-2

Ascoli-Pianese 1-0

Vis Pesaro-Arezzo 3-0

La classifica

Entella 6 Gubbio 6 Perugia 4 Torres 4 Pescara 4 Ascoli 4 Vis Pesaro 3 Ternana 3 Arezzo 3 Campobasso 3 Pontedera 3 Carpi 2 Pineto 2 Rimini 1 Pianese 1 Milan U23 1 Lucchese 1 Sestri Levante 1 Legnago 0 Spal -2