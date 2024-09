Serie C Girone B, nel recupero Torres-Milan Futuro 0-0 | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Sembra avere un altro piglio il Milan Futuro all’approccio della gara di Sassari, in casa della Torres dove, nonostante la notturna feriale e la concomitanza con le gare della Champions, sono oltre 5000 gli spettatori presenti.

I giovani rossoneri devono scrollarsi di dosso i fantasmi di un avvio di stagione da incubo e l’occasione non è delle più agevoli, ma il Milan Futuro pare essere più sicuro, sciolto, almeno in avvio di partita.

Tuttavia la prima mezzora – anche dopo che la Torres è riuscita a riguadagnare campo – scivola via senza emozioni particolari ma il primo scossone arriva al minuto 36 e il primo squillo è dei giovani milanesi, con Fall che riesce a infilarsi in una smagliatura difensiva e, a tu per tu col portiere Zaccagno, lo scavalca ma a un passo dalla riga bianca è Fabriani ad intervenire evitando un gol che pareva certo. Termina senza altre emozioni e sullo 0-0 il primo tempo.

La ripresa si sviluppa sulla medesima falsa riga della prima frazione di gara e bisogna arrivare al minuto 69 per vedere il nuovo entrato tra i rossoneri, Turco, che scalda i guantoni del portiere Zaccagno. L’ultima parte della gara vede il Milan Futuro riversato nella metà campo della Torres ma senza creare grossi grattacapi alla squadra di casa. Finisce 0-0 con pochissime emozioni.

Risultati 3ª Giornata Serie C Girone B

Sabato 7 settembre

Ore 20:45

Gubbio-Ternana 0-0

Pineto-Arezzo 3-1

Rimini-Pescara 0-1

Domenica 8 settembre

Ore 16:15

Pianese-Campobasso 2-0

Ore 18:30

Carpi-Perugia 2-0

Legnago Salus-Vis Pesaro 0-1

Pontedera-Sestri Levante 4-1

Spal-Lucchese 2-3

Lunedì 9 settembre

Ore 16:30

Entella-Ascoli 2-1

Mercoledi 18 settembre (recupero 3ª giornata)

Ore 20:45

Torres-Milan Futuro 0-0

Classifica Serie C Girone B

PESCARA 10 ENTELLA 10 VIS PESARO 9 TORRES 8 GUBBIO 8 TERNANA 7 ASCOLI 7 CARPI 6 PONTEDERA 6 AREZZO 6 PERUGIA 5 LUCCHESE 5 PINETO 5 PIANESE 4 CAMPOBASSO 3 RIMINI 2 MILAN FUTURO 2 SPAL 1 SESTRI LEVANTE 1 LEGNAGO 0