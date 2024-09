Risultati Serie C Girone C, 4ª Giornata: nel turno degli 0-0 il Picerno resiste a Catania | CLASSIFICA

CalcioWeb

Non ce l’hanno fatta a prevalere sull’avversario Catania e Picerno e continuano a condividere la vetta della classifica. Lo 0-0 di Catania, ovviamente, soddisfa il Picerno e lascia l’amaro in bocca alla squadra di Toscano. Domani il Benevento può volare in vetta da solo ma è chiamato alla vittoria sul campo del fanalino di coda Altamura, ma ancor meglio può fare il Cerignola che ha un punto in più ed è chiamato alla gara casalinga contro il Giugliano.

Il Crotone ha superato per 2-0 il Messina ma il risultato sta strettissimo ai giallorossi di mister Modica, mentre il trionfo degli 0-0 travolge Monopoli-Juventus Next Gen, Casertana-Turris, Catania-Picerno (come detto) e, ieri, anche Taranto-Trapani

Risultati Serie C Girone C 4ª Giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Taranto-Trapani 0-0

Potenza-Sorrento 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 18:30

Monopoli-Juventus Next Gen 0-0

Crotone-Messina 2-0

Ore 20:45

Catania-Picerno 0-0

Casertana-Turris 0-0

Classifica Serie C Girone C

PICERNO 8 CATANIA 8 POTENZA 7 SORRENTO 7 CERIGNOLA 7 MONOPOLI 7 BENEVENTO 6 CROTONE 6 TRAPANI 5 GIUGLIANO 5 JUVENTUS NEXT GEN 4 MESSINA 4 FOGGIA 4 CAVESE 4 TURRIS 4 CASERTANA 3 LATINA 2 TARANTO 2 AVELLINO 2 ALTAMURA 0

(Cerignola, Giugliano, Cavese, Avellino, Altamura, Benevento, Latina, Foggia 1 partita in meno)